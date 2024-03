Novara-Scandicci oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, dopo la netta sconfitta incassata a Conegliano, tornano sul campo di casa per rialzare la testa in un altro big match. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione di Massimo Barbolini, seconda in classifica con due soli punti in più delle azzurre. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 10 marzo al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Novara-Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Novara-Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.