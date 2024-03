MotoGP, gara GP Qatar oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP è pronta ad aprire le danze della stagione 2024. Sul circuito di Lusail, in Qatar, va in scena il primo appuntamento dell’anno. Lo spegnimento dei semafori è in programma per domenica 10 marzo alle 18:00 italiane. L’evento sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con lo streaming disponibile sulla piattaforma Sky Go e su NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE