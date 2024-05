MotoGP, gara GP Catalogna oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

Il circuito di Barcellona si prepara ad ospitare il Gran Premio di Catalogna, gara valida per il sesto appuntamento della stagione di MotoGP del 2024. Il fine settimana ha visto, fino a questo momento, il dominio di Aleix Espargaro. Lo spagnolo, che nella giornata di giovedì ha annunciato attraverso una conferenza stampa il proprio ritiro al termine della stagione, ha ottenuto la pole position in qualifica. Scattando dalla prima casella, è poi andato a vincere la gara sprint, tenutasi ieri pomeriggio. Quella dello scudiero Aprilia non è stata una gara flag to flag, con la caduta di Francesco Bagnaia all’ultimo giro che lo ha agevolato nel salire sul gradino più alto. Secondo posto poi per Marc Marquez, che sale così in seconda posizione nella classifica piloti, e tera piazza per Pedro Acosta, rookie che continua a stupire.

La gara della domenica, momento più atteso del weekend, scatterà alle 14:00. In pole position ci sarà Aleix Espargaro, con Francesco Bagnaia secondo e poi Raul Fernandez in terza piazza, a completare la prima fila. I ventidue piloti più veloci al mondo dovranno completare ventiquattro giri alla ricerca della vittoria. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche disponibile sulle piattaforme streaming di Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi aggiornerà minuto per minuto attraverso una diretta testuale, per non farvi perdere nemmeno un istante dell’azione in pista.