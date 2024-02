Monza-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Verona, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. I brianzoli sono di fatto già salvi ma serve ottenere gli ultimi punti, valgono doppio quelli contro una rivale nella lotta per non retrocedere come quella scaligera, che ha rivoluzionato la rosa a gennaio ma non sembra arrendersi, tutt’altro, alla retrocessione. Allo U-Power Stadium si parte alle ore 15 di domenica 11 febbraio.

Monza-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero.