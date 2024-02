Riforme, Corriere della Sera: “Lite tra Lotito e Cappellini (Inter). Scontro sul ruolo di Marotta”

Il tema riforme agita la Serie A. Come è noto la Figc ha preparato un piano strategico e ha convocato per l’11 marzo un’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto. E nel massimo campionato italiano le fazioni non mancano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Inter, Milan, Juventus e Roma hanno chiesto alla Figc di ridurre da 20 a 18 il numero di squadre in serie A, scontrandosi con la volontà degli altri club. La Lega Serie A intanto ha approvato una bozza di progetto che strizza l’occhio al modello ‘Premier League’, cioè quello che prevede di separarsi dalla Federazione per ottenere maggiore autonomia. Contestualmente – spiega il quotidiano -, la Figc avrebbe il proprio ruolo per i temi più importanti anche con potere di veto e intervento ex post.

Sullo sfondo però c’è il vertice con Gravina delle tre big, con delega della Roma. Queste hanno manifestato al presidente della Federcalcio la disponibilità a ridurre la A da 20 a 18 squadre, rinunciando al diritto di intesa per la A: in pratica, non servirebbero più i 14 voti in seno alla Lega per il cambio di format. Secondo il Corriere della Sera, ci sarebbe stata una lite fra Claudio Lotito e l’avvocato dell’Inter, Angelo Capellini. In particolare, nel mirino dei presidenti, c’è la figura di Beppe Marotta, che non solo è l’ad dell’Inter ma rappresenta tutte le società all’interno del consiglio federale. Ecco perché lunedì in assemblea gli verrà richiesto – scrive il Corriere – di rassegnare le dimissioni dalla carica.