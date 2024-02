Bogdan-Pliskova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Cluj-Napoca 2024

Ana Bogdan affronterà Karolina Pliskova nella finale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. La prima finale della carriera davanti al pubblico di casa ha un sapore speciale, ma Bogdan sarà chiamata ad un’impresa contro la più quotata Pliskova. La 31enne di Louny è tornata in una finale Wta dopo oltre due anni dall’ultima e partirà favorita, sia per il tennis che sta esprimendo sia perché è molto più fresca. Bogdan ha infatti trascorso in campo più di 6 ore negli ultimi due giorni e potrebbe risentirne. Pliskova ha inoltre vinto tutti e 3 i precedenti.

Bogdan e Pliskova scenderanno in campo oggi, domenica 11 febbraio, alle ore 16:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.