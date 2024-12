Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Udinese, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Nel monday night si chiude questo turno e allo U-Power Stadium i brianzoli cercano una vittoria per provare a risollevarsi in classifica, di contro i friulani non vivono un buon momento, ma fin qui hanno un bottino di punti rassicurante. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 9 dicembre.

I TELECRONISTI DI MONZA-UDINESE

Monza-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Alessandro Budel.