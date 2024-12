Monza e Udinese si sfideranno questa sera nel match di chiusura della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Calcio d’inizio in programma alle ore 20.45 all’U Power Stadium di Monza. La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. Per quanto riguarda la diretta tv, sarà possibile seguire l’incontro sul canale Dazn su Sky, acquistabile al costo di 10 euro al mese.