Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2024/25 tra Bayer Leverkusen e Inter. I nerazzurri sono reduci dal 3-1 interno contro il Parma in campionato, ma in Germania sul campo delle Aspirine la difficoltà si alza notevolmente: i campioni d’Italia in carica però stanno disputando una Champions ai limiti della perfezione, con 13 punti e il secondo posto dietro soltanto al Liverpool. Si profila una sfida all’insegna dell’equilibrio, in cui entrambe le formazioni potrebbero emergere e giocarsi la vittoria.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

La conferenza stampa di Simone Inzaghi si terrà alle ore 14.00 di lunedì 9 dicembre, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del club nerazzurro. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.