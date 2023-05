Monza-Roma stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 21:00 di mercoledì 3 maggio la Roma farà visita al Monza in occasione della trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. All’U-Power Stadium gli uomini di Josè Mourinho proveranno a conquistare tre punti cruciali in chiave Champions, ma Palladino sogna la quarta vittoria consecutiva per la prima volta nel massimo campionato. La Roma invece ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato (1V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 gare fuori casa di Serie A. Mourinho in emergenza vuole una vittoria che avrebbe un grande significato in vista dell’Inter. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.