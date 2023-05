Swiatek-Martic stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Iga Swiatek se la vedrà contro Petra Martic nei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La numero uno del mondo ha iniziato la propria stagione sul rosso vincendo a Stoccarda (Germania). Nella capitale iberica per il momento ha lasciato per strada solamente un set, quello agli ottavi di finale contro la russa Ekaterina Alexandrova. Contro l’esperta croata partirà nettamente favorita. Il bilancio dei precedenti vede la polacca in vantaggio per 1-0.

Le due si sono incontrate nel marzo del 2021 ad Indian Wells (California), con Swiatek che s’impose lasciando la miseria di quattro giochi all’avversaria. Quest’ultima ha stupito tutti estromettendo al quarto turno un ex campionessa Slam come la ceca Barbora Krejcikova ma adesso servirà un’impresa contro la dominatrice del circuito nell’ultimo anno e mezzo. In palio c’è la semifinale contro una tra la statunitense Jessica Pegula, finalista della passata edizione, oppure la russa Veronika Kudermetova. Nel mirino per Swiatek c’è l’ottavo successo di fila. E’ ancora una volta lei la principale indiziata per alzare al cielo il trofeo al termine della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Swiatek e Martic scenderanno in campo stasera (mercoledì 3 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Swiatek e Martic garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.