Lazio-Sassuolo stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 21:00 di mercoledì 3 maggio la Lazio dovrà affrontare il Sassuolo nella gara della trentatreesima giornata di Serie A. Un turno infrasettimanale da non fallire per i biancocelesti che devono consolidare il secondo posto. La Lazio ha subito quattro gol nelle ultime due sfide di campionato: tanti quanti nelle precedenti 10 e Sarri vuole ritrovare la solidità che è mancata contro Torino e Inter. Out gli squalificati Romagnoli (Lazio), Pinamonti e Maxime Lopez (Sassuolo). La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi offrirà pagelle, approfondimenti e parole dei protagonisti, oltre alla moviola.