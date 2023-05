Monza-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Roma, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Arduo l’impegno dei giallorossi, chiamati a trovare la vittoria in casa dei brianzoli che sono straordinariamente in forma e stanno puntando forte all’ottavo posto. Ma la zona Champions è fondamentale per gli ospiti e allo U-Power Stadium appuntamento alle ore 21 di mercoledì 3 maggio.

Monza-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.