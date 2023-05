Diffidati Lazio-Sassuolo, i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Milan

La Lazio, reduce da due pesanti sconfitte consecutive con Inter e Torino, ha assolutamente bisogno di rialzare la testa per consolidare il secondo posto in classifica. La vittoria, dunque, sarà fondamentale contro il Sassuolo nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il prossimo appuntamento per i biancocelesti sarà a San Siro contro il Milan e, fortunatamente per gli uomini di Maurizio Sarri, l’unico giocatore che figura nella lista dei diffidati è Matteo Cancellieri.