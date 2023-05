Diffidati Milan-Cremonese, i rossoneri a rischio squalifica in vista della Lazio

Archiviato il pareggio acciuffato all’Olimpico con la Roma, il Milan deve subito pensare al match infrasettimanale contro la Cremonese valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A questo punto della stagione e vietato sbagliare e i tre punti sono d’obbligo per continuare a perseguire gli obiettivi. Nella lista dei diffidati dei rossoneri figurano ben cinque calciatori e, per questo motivo, bisognerà prestare la massima attenzione ai cartellini gialli: Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Tommaso Pobega, Ante Rebic e Malick Thiaw, in caso di ammonizione, salterebbero lo scontro diretto per la Champions League contro la Lazio.