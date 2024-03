Monza-Roma, De Rossi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 10:00 di oggi, venerdì 1° marzo Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per presentare la partita Monza-Roma, valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. L’allenatore giallorosso cerca la sesta vittoria su sette partite di campionato, ma di fronte c’è un avversario difficile, allenato da un altro tecnico emergente come Raffaele Palladino. Sono tanti i temi della conferenza, a partire dalla formazione che scenderà in campo all’U-Power Stadium. In vista del confronto col Brighton, qualcuno potrebbe infatti riposare. Tanti dubbi in difesa, dove Mancini, Smalling, Llorente, Ndicka e Huijsen sono tutti in lotta per una maglia da titolare. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del club giallorosso (Facebook, Twitter, Youtube). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.