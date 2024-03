Fiorentina, Italiano: “Obiettivo migliorarci in campionato, Nico Gonzalez confermato rigorista”

“Vincere una coppa ma arrivare settimi-ottavi in campionato? No, non firmo, perché l’obiettivo è quello di migliorare il piazzamento in campionato. Poi se ci aggiungiamo un trofeo che resta in bacheca, non sarebbe male“. Così Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sportitalia, sugli obiettivi del finale di stagione della Fiorentina. “A Firenze si lavora bene – continua il tecnico viola – perché in società c’è gente spettacolare, sono due anni e mezzo che otteniamo risultati spettacolari. Abbiamo raggiunto una qualificazione ad un coppa europea dopo tanto tempo e poi le due finali disputate l’anno scorso. Quest’anno stiamo avendo una marcia, a livello di classifica, soddisfacente. Abbiamo vinto l’ultima partita, che ci mantiene attaccati alle prime posizioni, e siamo ancora in corsa in Coppa Italia e Conference League, dove vogliamo arrivare in fondo, perché l’anno scorso è stato un cammino fantastico e ci vogliamo riprovare. Nico Gonzalez è bravo a tirare i rigori e calcerà di nuovo“.