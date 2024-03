Boston Celtics sempre più vicini ai playoff, sarà l’anno giusto per ritrovare il titolo?

Con il successo ottenuto giovedì notte sui Philadelphia 76ers, i Boston Celtics hanno portato a 9 la striscia di vittorie consecutive, avvicinandosi sempre di più al traguardo minimo stagionale, ovvero i playoff. La squadra del coach Joe Mazzulla, al secondo anno sulla panchina della franchigia del Massachussets, si trova al primo posto della Easter Conference, con un record di 46 vittorie e solo 12 sconfitte, a +8 dai Cleveland Cavs secondi in classifica. Per Jayson Tatum e compagni l’obiettivo è chiaro: vincere il tanto atteso anello, che manca dalla stagione 2007-2008, dove a Boston giocavano leggende del calibro di Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen e Rajon Rondo.

I numeri della franchigia biancoverde quest’anno sono sensazionali, infatti, oltre ad avere il miglior record di entrambe le Conference, ha il miglior attacco della lega, con una media di 122 punti realizzati per 100 possessi, e la terza miglior difesa della Nba, con 111 punti concessi sempre sui 100 possessi, numeri che danno la dimensione della compattezza della difesa, anche di fronte alla perdita di pezzi importanti come Marcus Smart, andato ai Memphis Grizzlies, e Robert Williams, arrivato in quei di Portland. In fase realizzativa, con la coppia Tatum-Brown, insieme all’importante apporto del neoarrivato Kristaps Porzingis, la squadra di Boston può segnare in qualsiasi modo, e quando i tre sono in partita è difficile per gli avversari avere la meglio. Molto importante per il quintetto di Mazzulla la presenza di Jrue Holiday, arrivato dai Milwauckee Bucks in estate, il numero 4 sa essere decisivo sia in fase offensiva che in quella difensiva, e non si può non citare anche il solito e solido apporto da parte di Derrick White e Al Horford.

L’anno scorso, solo i Miami Heat di un super Jimmy Butler, hanno impedito ai Celtics di arrivare fino in fondo, ma quest’anno faranno sicuramente di tutto per portare a casa il tanto desiderato anello, avendo anche numeri importanti dalla loro parte. Insieme ai Denver Nuggets di Nikola Jokic, campioni in carica, sembrano loro i grandi favoriti per il titolo finale. I Celtics vogliono essere protagonisti e hanno tutte le carte in regola per farlo.