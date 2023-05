Monza-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Lecce, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo U-Power Stadium ci si gioca la vita: i brianzoli vogliono difendere l’ottavo posto che potrebbe valere l’Europa, i salentini disperatamente far punti per la salvezza che si è un po’ complicata. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di domenica 28 maggio.

Monza-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini.