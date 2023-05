F1 GP Monaco Montecarlo 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza: pole position Verstappen

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco 2023, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 di scena sul circuito cittadino di Montecarlo. A conquistare la pole position è uno strepitoso Max Verstappen, che ferma il cronometro in 1:11.365 e lo fa guadagnando la bellezza di tre decimi nel terzo settore a Fernando Alonso, secondo nonostante un giro irreale. Terzo posto per Charles Leclerc, anche lui protagonista di un ottimo giro, che condividerà la seconda fila con Esteban Ocon. In terza fila invece Carlos Sainz e Lewis Hamilton, mentre George Russell è solo ottavo.

Q2 – La sorpresa del Q2 è l’esclusione di Lance Stroll, che dopo un ottimo Q1 e nonostante l’ottima prestazione del compagno di squadra Fernando Alonso, non riesce a portare l’Aston Martin tra i primi 10. Out anche Piastri, De Vries, Albon e Bottas, mentre Lewis Hamilton si salva proprio alla fine grazie a un colpo di reni.

Q1 – Il primo colpo di scena nel Principato non può che essere l’esclusione di Sergio Perez, che commette una leggerezza, finendo contro le barriere per un errore in curva, e scatterà dall’ultima casella. Out anche Sargeant, Zhou e le due Haas di Magnussen e Hulkenberg.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI MONACO 2023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Alpine)

SECONDA FILA

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Esteban Ocon (Alpine)

TERZA FILA

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. George Russell (Mercedes)

QUINTA FILA

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Lando Norris (Alpine)

SESTA FILA

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nyck De Vries (AlphaTauri)

SETTIMA FILA

13. Alexander Albon (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

OTTAVA FILA

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Logan Sargeant (Williams)

NONA FILA

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Niko Hulkenberg (Haas)

DECIMA FILA

19. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)