Diffidati Monza-Lecce, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Bologna

Il Lecce, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto con lo Spezia, vuole tornare al successo contro il Monza nel match dell’U-Power Stadium valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per i ragazzi guidati da Marco Baroni si tratta di un possibile match-point per la salvezza e non può assolutamente essere fallito. Nella lista dei diffidati giallorossa figurano ben quattro giocatori, ovvero Blin, Colombo, Gendrey, Umtiti, che in caso di ammonizione sarebbero costretti a saltare la partita dell’ultima giornata contro il Bologna.