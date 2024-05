Monza-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sky o Dazn Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Monza e Lazio, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Dall’arrivo in panchina di Tudor al posto di Sarri, nessuno ha fatto meglio dei biancocelesti in campionato. L’obiettivo non può che essere quello di conquistare altri tre punti e continuare a sognare la rincorsa alla Champions League, difficile da raggiungere ma non impossibile. I brianzoli non hanno invece più nulla da chiedere al campionato, ma proveranno comunque a fare bene davanti ai propri tifosi. La sfida è in programma oggi, sabato 4 maggio alle ore 18:00. Diretta in streaming su Dazn.