Monza-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Empoli, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo U-Power Stadium i brianzoli vogliono rimettersi in marcia per sognare ancora l’Europa, i toscani giocano per tornare alla vittoria ma la salvezza sembra ormai ampiamente archiviata. Chi vincerà questo scontro della tranquillità? Si parte alle ore 15 di sabato 4 marzo.

Monza-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel.