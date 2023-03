Sampdoria-Salernitana, Stankovic: “Partita che vale tanto, in campo senza paura di sbagliare”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, alla vigilia della sfida contro la Salernitana valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “E’ una partita che vale tanto, bisogna trovare continuità dopo la prestazione con la Lazio. La prova fornita deve darci forza e consapevolezza, possiamo giocarcela a viso aperto con tutti. Abbiamo bisogno di una grande prestazione, dobbiamo dimostrare di non avere paura di sbagliare. Vogliamo cercare punti importanti. Voglio vedere il giusto atteggiamento contro una squadra che arriva da una settimana positiva, che l’ha caricata di autostima e fiducia. Sarà una delle tante battaglie. Loro sono molto organizzati ed hanno una maggiore tranquillità rispetto a noi. Giochiamo senza confusione e pressione”.

Sulle numerose assenze: “Mancheranno ancora molto giocatori. Lammers sarà out a causa di uno scontro in allenamento, mentre Gabbiadini è squalificato. Djuricic non ha ancora recuperato, toccherà a chi andrà in campo sostituirli a dovere. Chiunque giocherà saprà bene come dovrà comportarsi. Abbiamo la panchina corta, dobbiamo ricompattarci. Non possiamo cercare scuse nonostante l’emergenza. Sono qui per lottare insieme ai miei ragazzi e dare loro la giusta carica nei momenti di difficoltà”.