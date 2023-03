Inter-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia femminile 2022/2023

Inter-Juventus sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia femminile 2022/2023. Scendono in campo le nerazzurre e le bianconeri in un attesissimo primo dei due confronti che mettono in palio la finale della coppa nazionale per quanto riguarda il calcio femminile. Appuntamento fissato alle ore 14.30 di sabato 4 marzo al Konami Center, diretta tv disponibile su Inter Tv e La7, streaming su La7.it e TimVision.