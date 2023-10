LIVE – Monterosi-Catania 1-1, Serie C 2023/2024 [DIRETTA]

La diretta live di Monterosi-Catania, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo i laziali cercano ancora la prima vittoria per provare a schiodarsi dall’ultimo posto, mentre gli etnei sono decimi e dunque al momento dentro la zona playoff, che è l’obiettivo stagionale. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 25 ottobre.

Monterosi-Catania 1-1 (41′ [AUT] Giordani, 93′ Palazzino)

FINE PARTITA

93′- GOL MONTEROSI! Ad un minuto dallo scadere arriva la sentenza di Palazzino

90′- Quattro minuti di recupero

89′- Chiricò manca il 2-0, conclusione larga dall’interno dell’area

87′- Ultimi cambi nel Monterosi: dentro Di Francesco ed Ekuban

86′- Sarao al posto di Bocic nel Catania

86′- Bethers salva il Catania sulla conclusione a botta sicura di Bittante, a pochi metri dalla porta

79′- Altro cambio per il Monterosi, Palazzino prende il posto di Fantacci

71′- Punizione insidiosissima dalla distanza battuta a sorpresa da Chiricò, attento Mastrantonio

63′- Prime mosse di Taurino. Entrano Piroli e Silipo per Altobelli e Parlati

59′- Catania vicino al raddoppio. Break di Dubickas che fa tutto da solo e tenta la conclusione, palla alta

54′- Problemi fisici anche per Marsura, costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Castellini. Tabbiani ne approfitta per far entrare anche Ladinetti e Bouah per Rizzo e Rapisarda.

47′- Sini raccoglie una respinta corta della difesa sugli sviluppi di una punizione e calcia forte con il mancino, palla fuori di poco

FINE PRIMO TEMPO

45′- Due minuti di recupero

41′- GOL CATANIA! Autorete di Giordani su una punizione velenosa

31′- Traversa colpita dal Catania! Giocata individuale di Rapisarda e cross basso in area. Bocic è il più veloce a colpire ma la traversa nega il vantaggio agli etnei

27′- Costantino per Di Paolantonio, conclusione dalla distanza bassa ed angolata del 7, attento Bethers

13′- Occasione per Costantino che termina di poco fuori

8′- Primo cambio forzato per il Catania. Esce Di Carmine per infortunio ed entra Bocic

5′- Prima debole conclusione del match tentata da Costantino, blocca Bethers.

1′- Fischio d’inizio dell’arbitro Erminio Cerbasi di Arezzo

18.25: Ecco le formazioni ufficiali:

MONTEROSI (3-5-2): Mastrantonio; Altobelli, Giordani, Sini; Bittante, Di Paolantonio, Parlati, Fantacci, Di Renzo; Costantino, Vano. Allenatore: Leonardo Menichini

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Bouah, Curado, Castellini, Mazzotta; Ladinetti, Zammarini; Chiricò, Bocic, Marsura; Di Carmine. Allenatore: Luca Tabbiani

18.20: Benvenuti alla diretta testuale di Monterosi-Catania, valida per la decima giornata del girone C di Serie C.