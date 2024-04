Monopoli-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Taranto, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancoverde spera di fare punti in casa per alimentare le proprie speranze di raggiungere la salvezza diretta e di evitare i playout. La squadra rossoblù, dal suo canto, vuole vincere questo derby pugliese per assicurarsi il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. I padroni di casa sono in serie positiva e arrivano da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, per questo motivo non vogliono assolutamente fermarsi sul più bello. La formazione rossoblù, invece, ha ottenuto due successi nelle ultime tre e spera di vincere ancora per difendere l’attuale sesto posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

