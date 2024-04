Catania-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Messina, match dello stadio Massimino valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione etnea è già qualificata ai playoff grazie al successo in Coppa Italia, ma ora deve cercare di migliorare la propria classifica in campionato con una vittoria in casa. La formazione giallorossa, dal suo canto, spera di portare vita punti da una campo difficile per archiviare definitivamente il discorso salvezza. I padroni di casa sono reduci tra tre sconfitte consecutive e hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per evitare di finire in zona playout. La squadra ospite, invece, è tornata alla vittoria nello scorso turno e ora vuole dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

