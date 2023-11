Monopoli-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Cerignola, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono a ridosso della zona playout ed hanno assolutamente bisogno di rialzare la testa per evitare di sprofondare in classifica. La formazione ospite, dal suo canto, ha perso qualche colpo nelle ultime settimane e spera di tornare nelle prime posizioni della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 6 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

