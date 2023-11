Frosinone-Empoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Frosinone e Empoli, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La formazione di Eusebio Di Francesco prova a mettersi subito alle spalle l’incredibile sconfitta dell’ultimo turno contro il Cagliari, quando si è fatta rimontare tre gol di vantaggio. Certamente segnali positivi sono già arrivati dalla Coppia Italia nel corso della settimana. L’Empoli è reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta ma nell’ultima trasferta giocata era riuscita a vincere a Firenze. La sfida è in programma oggi, lunedì 6 novembre, alle ore 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.