Mondiali atletica Budapest 2023, a che ora la finale del peso con Fabbri e Weir? Programma, orario preciso e diretta tv

Iniziano i Mondiali di atletica leggera a Budapest e in questa prima giornata abbiamo Zane Weir e Leonardo Fabbri in finale nel getto del peso. Davvero ottima la prova nelle eliminatorie dell’atleta naturalizzato italiano, mentre è passato per il rotto della cuffia l’atleta toscano, il quale però riesce finalmente nell’obiettivo di raggiungere la finale iridata. Non sarà affatto facile andare a medaglia vista la concorrenza di assoluto livello, ma i due azzurri sono pronti a sorprendere. L’appuntamento è fissato per stasera, sabato 19 agosto, con inizio alle ore 20:35.

STREAMING E TV – Le gare della prima giornata dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (nella fascia oraria 10.20-14.55), Sky Sport Arena (10.20-14.45, 18.50-22.15), Eurosport 1 (8.45-15.00, 18.30-22.30) e in chiaro su Rai Sport (10.10-14.50, 20.30-21.00) Rai Due (18.40-20.30 e 21.00-22.00). La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now, Discovery +, Dazn e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.