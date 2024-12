Nel corso degli ultimi anni sono state tante, e anche abbastanza rumorose, le trattative che hanno visto coinvolte Juventus e Fiorentina.

Solo nell’ultima sessione di calciomercato, quella estiva, ci sono state due importanti cambi di casacca e almeno uno sfiorato. Infatti Moise Kean si è trasferito a Firenze dopo una stagione difficilissima in maglia bianconera, mentre il percorso inverso lo ha fatto Nico Gonzalez, che considerava concluso il suo ciclo in Viola e desiderava fare il grande salto. Sfiorato, invece, l’arrivo alla corte di Raffaele Palladino di Weston McKennie, che in estate era finito ai margini della rosa di Thiago Motta e che alla fine è riuscito a ritagliarsi uno spazio importantissimo.

Due trattative che hanno avuto risvolti differenti e sorprendenti. Da un lato Kean è diventata una delle rivelazioni della stagione, con un ruolino di marcia impressionante visti i tredici gol segnati in diciassette presenze, di cui nove in Serie A. Dall’altro lato, invece, Nico Gonzalez è finito in un tunnel da cui non riesce ad uscire. L’argentino, infatti, è fuori per un problema muscolare dalla gara del due ottobre contro il Lipsia, e per il suo rientro in gruppo sembra ancora non esserci una data certa.

Prima di questi due affari, tanto rumore avevano fatti i tre grandi colpi della Juventus fatti in casa Fiorentina: Federico Bernardeschi e Federico Chiesa prima, Dusan Vlahovic poi. Tutti colpi che hanno riempito le casse Viola, rendendo in realtà non benissimo in maglia bianconera. Nel prossimo mercato di gennaio potrebbe esserci l’ennesimo colpo sull’asse Torino-Firenze.

La Juventus cerca un vice Cambiaso: Parisi nel mirino di Giuntoli

Gli infortuni che hanno colpito la Juventus in questa prima fase di stagione, soprattutto quelli di Cabal e Bremer che resteranno fuori per tutto l’anno a causa della rottura del crociato, costringeranno i bianconeri ad intervenire sul mercato a gennaio. Tra i nomi finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli, secondo Tuttosport, c’è anche Fabiano Parisi, laterale mancino della Fiorentina che sta trovando pochissimo spazio con Palladino.

“A gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito“. Queste le parole dell’agente del terzino ex Empoli Mario Giuffredi, rilasciate a Radio FirenzeViola poche ore fa. Un segnale chiaro di partenza, che mette sul mercato il calciatore e che potrebbe permettere a Giuntoli di strappare un vice Cambiaso di qualità ad un prezzo comunque ridotto.

La Juventus monitora e non si farà trovare impreparata: Parisi in bianconero è solo l’ultimo degli affari tra Fiorentina e Juve.