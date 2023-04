Modena-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Parma, match del Braglia valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo il successo di misura colto sul campo del Perugia, vogliono dare seguito ai risultati per alimentare le speranze di qualificazione ai playoff. Anche i ragazzi di Fabio Pecchia hanno bisogno dei tre punti per difendere il loro piazzamento playoff e magari scalare qualche altra posizione. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 14 aprile alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

