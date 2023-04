LIVE – Modena-Parma, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Modena-Parma, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo il successo di misura colto sul campo del Perugia, vogliono dare seguito ai risultati per alimentare le speranze di qualificazione ai playoff. Anche i ragazzi di Fabio Pecchia hanno bisogno dei tre punti per difendere il loro piazzamento playoff e magari scalare qualche altra posizione. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 14 aprile, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

SITO SERIE B

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Modena-Parma ore 20:30

_________________________________________________________________________