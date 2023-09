Modena-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Lecco, match del Braglia valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo il pareggio ottenuto sul campo della Feralpisalò, sperano di tornare al successo per marcare stretto il Parma capolista. La formazione ospite, dal suo canto, ha intenzione di conquistare il suo primo successo in cadetteria dopo due sconfitte consecutive. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 settembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

