Feralpisalò-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Pisa, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver conquistato il suo primo storico punto nel torneo cadetto, ha intenzione di provare a portare a casa anche la prima vittoria davanti ai propri tifosi. La squadra nerazzurra di Alberto Aquilani, invece, vuole tornare al successo dopo il buon pareggio ottenuto contro il Bari. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 settembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

