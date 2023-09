Brescia-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Venezia, match del Rigamonti valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa arrivano da due successi consecutivi ed hanno intenzione di proseguire su questa strada per cancellare la deludente annata passata. La formazione lagunare, dal suo canto, è molto forte ed è nelle prime posizioni della classifica per questo motivo spera di restarci a lungo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 settembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA