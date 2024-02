Modena-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Cosenza, match del Braglia valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione gialloblù, dopo il pareggio con la Sampdoria, spera di tornare subito al successo per rientrare nelle posizioni valide per i playoff. La compagine calabrese, dal suo canto, si è allontanata dalla zona retrocessione e potrebbe sognare anche qualcosa in più. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 255, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

