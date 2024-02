Arzignano-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Giana Erminio, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa va a caccia di preziosi punti che possano consentirle di allontanarsi dalla zona retrocessione e di avvicinarsi a quella playoff. La compagine ospite, dal suo canto, spera di fare il colpo in trasferta in modo tale da difendere il proprio attuale piazzamento. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

