Modena-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Como, match dello stadio Braglia valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione allenata da Pierpaolo Bisoli è quasi salva, ma deve ancora ottenere qualche punto per potere festeggiare ufficialmente la permanenza in questa categoria. Gli uomini guidati da Osian Roberts, dal loro canto, hanno bisogno di vincere su un campo ostico per festeggiare la promozione diretta in Serie A a venti anni di distanza dall’ultima volta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 maggio alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Max, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA