Barcellona, Xavi dopo la sconfitta con il Girona: “Partita buttata via, sono deluso”

Non cerca scuse Xavi Hernandez, che dopo la sconfitta del suo Barcellona contro il Girona ha ammesso: “La verità è che abbiamo perso il controllo della partita a causa di errori inaccettabili. Dovevamo decidere la partita e invece l’abbiamo buttata via, proprio come accaduto contro il Real Madrid. Se l’anno prossimo vorremo essere competitivi dobbiamo cambiare tanto. Oggi sono triste e deluso“.

“È un peccato. Crolliamo in ogni situazione negativa. Sono errori specifici, panche una mancanza di maturità. La classifica non rispecchia la nostra superiorità: abbiamo avuto il controllo delle due partite contro Real Madrid e Girona ma ci sono sfuggite – ha aggiunto il tecnico del Barcellona – Lotteremo fino alla fine per il secondo posto. Vogliamo vincere tutte e quattro le partite, anche se ormai non dipende più da noi“.

Xavi ha poi dribblato le domande relative al suo futuro, ma ha fatto i complimenti ai rivali: “Innanzitutto congratulazioni al Real Madrid per il titolo. Poi mi congratulo anche con il Girona, hanno giocato un ottimo calcio. Sono però molto arrabbiato: dopo un’ora brillante, negli ultimi 20 minuti non siamo stati al livello richiesto per essere un giocatore del Barcellona“.