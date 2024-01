Modena-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Brescia, match del Braglia valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Paolo Bianco arrivano da un leggero momento di flessione, ma ora che hanno ricaricato le batterie sperano di ritrovare la vittoria tra le mura amiche. Le Rondinelle, dopo una prima parte di stagione altalenante, sperano di cominciare nel miglior modo possibile il girone di ritorno. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA