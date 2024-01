Cittadella-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Palermo, match del Tombolato valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione granata, dopo un avvio di stagione di altissimo livello, spera di restare pienamente in corsa per la lotta alla promozione in Serie A. I ragazzi di Eugenio Corini, dal loro canto, dopo la vittoria di fine anno sperano di partire bene anche in questo 2024. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

