Modena-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Ascoli, match del Braglia valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita contro la Reggina, vogliono immediatamente rialzare la testa per restare in scia alle dirette avversarie per qualificarsi ai playoff. La compagine marchigiana, dal suo canto, è reduce dal pareggio a reti bianche con il Benevento, e spera di portare a casa qualche punto da un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 marzo alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

