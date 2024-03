Milano-Sanremo 2024: start list e favoriti, Pogacar contro Van der Poel

Sabato 16 marzo scatterà la 115ª edizione della Milano-Sanremo, la prima delle quattro Classiche Monumento in programma in questa stagione. Grandissimi nomi presenti al via della Classicissima di Primavera. A partire dal vincitore dello scorso anno Mathieu Van der Poel. Il primo candidato a togliere lo scettro al belga è Tadej Pogacar, che in questa stagione ha già vinto la Strade Bianche. Tanti ex vincitori presenti. Ci sarà Alaphilippe, oltre a Mohorice, Kwiatkowski e Stuyven. L’Italia punta forte su Jonathan Milan, Filippo Ganna (secondo lo scorso anno) e Alberto Bettiol (fresco di vittoria alla Milano-Torino). Non mancheranno anche i velocisti Mads Pedersen e Jasper Philipsen, insieme al francese campione in carica Cristophe Laporte. Attenzione anche a Marc Hirshi, che avrà sete di riscatto dopo aver mancato la Milano-Sanremo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti adatti per assistere a un altro grande spettacolo. Qui di seguito, la start list completa.

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

1 CAVENDISH Mark

2 BOL Cees

3 GAZZOLI Michele

4 LUTSENKO Alexey

5 LOPEZ GRANIZO Harold Martin

6 MØRKØV Michael

7 UMBA LOPEZ Abner Santiago

ARKEA-B&B HOTELS

11 DEMARE Arnaud

12 BARRE Louis

13 GRONDIN Donavan

14 GRYGOWSKI Hubert

15 LE BERRE Mathis

16 OWSIAN Lukasz

17 SCOTSON Miles

BINGOAL WB

21 PERSICO Davide

22 DE TIER Floris

23 MATTHYS Louka

24 MEENS Johan

25 TEUGELS Lennert

26 TIZZA Marco

27 VILLA Giacomo

BORA – HANSGROHE

31 JUNGELS Bob

32 HAJEK Alexander

33 HERZOG Emil

34 LIPOWITZ Florian

35 LÜHRS Luis-Joe

36 PALZER Anton

37 WANDAHL Frederik

COFIDIS

41 COQUARD Bryan

42 CHAMPION Thomas

43 FERNANDEZ Ruben

44 GESCHKE Simon

45 OLDANI Stefano

46 THOMAS Benjamin

47 ZINGLE Axel

CORRATEC – VINI FANTINI

51 SBARAGLI Kristian

52 AMELLA Matteo

53 CONTI Valerio

54 IACCHI Alessandro

55 MURGANO Marco

56 QUARTUCCI Lorenzo

57 ZAMBELLI Samuele

EF EDUCATION – EASYPOST

61 AMADOR Andrey

62 DE BOD Stefan

63 NERURKAR Lukas

64 BETTIOL Alberto

65 TODOME Yuhi

66 VAN DEN BERG Marijn

67 VAN DER LEE Jardi Christiaan

INTERMARCHÉ – WANTY

71 MARIT Arne

72 COLLEONI Kevin

73 GUALDI Simone

74 HERREGODTS Rune

75 PAQUOT Tom

76 SMITH Dion Allan

77 VAN HOECKE Gijs

ISRAEL – PREMIER TECH

81 VERNON Ethan

82 COTE Pier-Andre

83 KRETSCHY Moritz

84 RAISBERG Nadav

85 SCHULTZ Nicholas

86 SHEEHAN Riley

87 STEWART Jake

MOVISTAR TEAM

91 GARCIA CORTINA Ivan

92 CANAL BLANCO Carlos

93 CIMOLAI Davide

94 MILESI Lorenzo

95 SAMITIER SAMITIER Sergio

96 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo

97 RUBIO REYES Einer Augusto

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

101 BADILATTI Matteo

102 BRAMBILLA Gianluca

103 CALZONI Walter

104 CAMPRUBI PIJUAN Marcel

105 FANCELLU Alessandro

106 PARISINI Nicolò

107 ROSSKOPF Joseph

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

111 VAN UDEN Casper

112 EDMONDSON Alexander

113 KADLEC Milan

114 LEIJNSE Enzo

115 BEVIN Patrick

116 PEATFIELD Ben

117 VERMAERKE Kevin

TEAM POLTI KOMETA

121 BAIS Davide

122 BAIS Mattia

123 GOMEZ BECERRA German Dario

124 LONARDI Giovanni

125 MAESTRI Mirco

126 PIETROBON Andrea

127 SEVILLA LOPEZ Diego Pablo

TOTALENERGIES

131 FERRON Valentin

132 DOUBEY Fabien

133 GRELLIER Fabien

134 JEANNIERE Emilien

135 SIMON Julien

136 TESSON Jason

137 VERCHER Matteo

TUDOR PRO CYCLING TEAM

141 PELLAUD Simon

142 CHARRIN Aloïs

143 FROIDEVAUX Robin

144 KAMP Alexander

145 KRIEGER Alexander

146 THALMANN Roland

147 WEISS Fabian

UAE TEAM EMIRATES

151 HIRSCHI Marc

152 BAX Sjoerd

153 CHRISTEN Jan

154 GLIVAR Gal

155 LAENGEN Vegard Stake

156 TORRES ARIAS Pablo

157 ULISSI Diego

UNO-X MOBILITY

161 KRISTOFF Alexander

162 ABRAHAMSEN Jonas

163 DVERSNES Fredrik

164 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian

165 EIKING Odd Christian

167 WÆRENSKJOLD Søren

VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’

171 CONFORTI Lorenzo

172 MAGLI Filippo

173 MARCELLUSI Martin

174 MARTINELLI Alessio

175 PINAZZI Mattia

176 TAROZZI Manuele

177 ZANONCELLO Enrico