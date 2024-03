Milano-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 semifinale Playoff Superlega 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Milano-Perugia, gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Dopo il primo confronto in Umbria, le due formazioni tornano in campo per sfidarsi nel secondo round di questa serie che decreterà una delle due finaliste per lo Scudetto. I meneghini di Roberto Piazza vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per superare i Block Devils, favoriti sulla carta, e continuare a sognare.

D’altro canto, gli uomini di Angelo Lorenzetti non vogliono concedere spazio agli avversari e vanno a caccia di una grande prestazione in trasferta per avvicinarsi all’atto conclusivo. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 3 aprile all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia delle semifinali dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-2 Milano-Perugia della semifinale dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.