Diffidati Fiorentina-Atalanta: nerazzurri a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Fiorentina-Atalanta, ecco chi sono i nerazzurri a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2023/2024. Al Franchi la Dea cerca un risultato favorevole per mettere in discesa l’esito del doppio confronto. Lo farà con uno squalificato, non un giocatore, ma l’allenatore Gasperini, fermato per due giornate e dunque assente anche al ritorno. Il tecnico degli orobici è anche diffidato, ma non potrà più eventualmente scontare una squalifica in questa edizione, visto che in caso di raggiungimento della finale tornerebbe in panchina per la prima volta dal suo cartellino rosso contro il Milan ai quarti. C’è comunque un diffidato tra le fila dei calciatori dell’Atalanta e si tratta di Ederson: in caso di ammonizione, il cartellino giallo sarà pesante, perché non potrà esserci al Gewiss Stadium fra tre settimane.