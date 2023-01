Milan-Torino stasera in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia 2022/2023

Tutto pronto per Milan-Torino, match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, mercoledì 11 gennaio, nella cornice di un San Siro strapieno. Questa è la terza sfida negli ultimi quattro anni tra Milan e Torino in Coppa Italia, nell’occasione più recente (12 gennaio 2021) fu il Milan ad imporsi ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei novanta minuti regolamentari. Si tratta anche del sesto precedente tra le due squadre agli ottavi di finale. La partita potrà essere seguita su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.