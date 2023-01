Diffidati Milan-Torino, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia 2022/2023

Stefano Pioli ed Ivan Juric possono dormire sonni tranquilli. Il Milan ed il Torino saranno impegnati questa sera nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 e in molti si chiedono se ci sono diffidati per la sfida, e che potrebbero dunque andare incontro alla squalifica in caso di eventuale passaggio del turno ai quarti. La risposta è no, visto che il Diavolo entra in scena in questa fase della coppa nazionale e lo fa dunque senza giocatori in diffida; anche i granata di Juric non rischiano nulla perché è stato disposto l’azzeramento delle sanzioni dopo il quarto turno.