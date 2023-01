Milan-Torino, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Meazza i rossoneri ospitano i granata e in questa sfida secca a eliminazione diretta in palio ci sono i quarti di finale della coppa nazionale, una settimana prima, per la squadra di Pioli, di giocare la Supercoppa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 11 gennaio.

Milan-Torino sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.